Meurtre à Pikine : il critique Eumeu Sène, son grand-frère lui tranche la gorge avec des ciseaux

La liste des victimes du combat de lutte entre Eumeu Séne (vainqueur) et Sa Thiès, livré le 5 mai dernier, s’allonge. Après la mort polémique du supporter du lutteur "Lys Ndiago" (avant-combat), Mamadou Seck, un autre fan est décédé.



Il s’agit du nommé F. F. La victime, âgée de 18 ans, a été tuée par son grand-frère, A. F. Une véritable tragédie familiale au quartier Gazelle de Pikine, en banlieue dakaroise, relate Les Échos.



Selon le quotidien d’information, les frangins suivaient le face à face télévisé d’après combat Eumeu Sène / Sa Thiès, dimanche : « Une vive prise de bec éclate entre eux. Le frère cadet descend en flamme le leader de l’écurie Tay Shinger et le tourne en dérision. »



L’ainé, qui supporte Eumeu Sène, s’emporte et se défoule sur son frère. Une vive bagarre s’en suit, sous le regard des autres membres de la famille. A. F. s’empare alors d’une paire de ciseaux, vise le coup de son jeune frère et lui plante un violent coup. Un coup qui lui a été fatal. F. F. est décédé avant même son évacuation à l’hôpital. Il s’est vidé de son sang dans l’appartement malgré l’intervention de ses proches pour tenter de stopper l’hémorragie.



Les Échos confient que ce sont ces derniers qui ont livré le meurtrier à la police alors que celui-ci tentait de fuir.



Poursuivi pour meurtre ou homicide volontaire avec usage d’arme blanche, A. F., mécanicien de profession, sera déféré au terme de sa garde à vue.



L’arme du crime mise sous scellés, une reconstitution des faits a été faite sur les lieux du crime, hier, souligne le journal.