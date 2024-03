Pikine : La police fait tomber le caïd Jazy qui agressait les taximans

Le commissariat de Pikine a déféré le cerveau de la bande qui agressait les chauffeurs de taxi aux alentours de la gare des Baux maraîchers. M. Diallo alias "Jazy" a arrêté par les hommes du commissaire Senghane Ndiaye. Seneweb revient sur les détails de l'enquête.





Ouf de soulagement pour les usagers de la gare des Baux maraîchers ! Le cerveau de la bande qui semait la terreur dans ce secteur est tombé dans la nasse des éléments du commissariat de Pikine.





L'arrestation de M. Diallo alias "Jazy" est consécutive à une série de plaintes déposées par des taximans sur la table du commissaire Senghane Ndiaye. Tous disent être victimes d'agressions aux alentours de la gare routière.





La description faite par les plaignants et les investigations menées par les éléments de la brigade de recherches ont permis d'identifier et de mettre la main sur le cerveau du gang incriminé.





Le caïd M. Diallo a été surpris dans un bus, jeudi dernier, vers 6 h. Il avait dissimulé sa machette sous ses habits, selon des sources de Seneweb. Interrogé sur procès-verbal, il a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Mais des taximans l'ont formellement identifié et ont raconté dans les moindres détails le modus operandi de Jazy et de son acolyte.





"M.Diallo et son compère sollicitaient les services d'un taxi. Après accord sur le prix de la course, M. Diallo prenait place derrière alors que son acolyte occupait le siège avant. Une fois arrivé aux alentours de la gare des Baux maraîchers, ce dernier faisait semblant de payer et arrachait la clé de contact du véhicule pour couper le moteur. Pendant ce temps, Jazy descendait et pointait une arme blanche ou un pistolet au chauffeur pour l'obliger à lui remettre tous ses biens et le code de son compte Wave qu'ils vidaient. Après leur forfait, ils jetaient la clé du véhicule, pour éviter d'être poursuivis", renseigne une source de Seneweb.