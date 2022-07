Pikine: La police neutralise le gang qui avait emporté plus de 17 millions F CFA

Arrestation du gang qui avait volé plus de 17 millions à Pikine

Fin de règne pour le gang d'agresseurs, qui avait dépouillé 17 285 000 de francs Cfa à O.Camara. En effet, les six auteurs de ce vol avec violence, commis non loin de la gare des baux-maraîchers, sont actuellement dans les filets du commissariat de Pikine. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont déjà retrouvé 1.900.000 francs cfa lors de la perquisition effectuée chez les mis en cause. Détails !





Un gros coup de filet à l'actif de la police de Pikine ! Une bande de six malfaiteurs, s'activant dans le vol avec violences, vient d'être démantelée.





Ainsi les six mis en cause sont , actuellement, en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de numéraires avec violences, usage de moyens de locomotion, d'un gaz asphyxiant ( pompe à gaz) et blanchiment d'argent.





Que s'est-il réellement passé ?





O.Camara a été intercepté derrière la gare des Baux-Maraîchers, jeudi dernier, par un gang de six agresseurs à bord de deux motos surchargées chacune à trois. Ainsi, les bandits ont fait usage d'un gaz asphyxiant pour neutraliser leur proie.





Après avoir violenté le sieur Camara, les malfaiteurs lui ont subtilisé dix-sept millions deux cent quatre-vingt-cinq mille francs cfa.





Ne sachant plus à quel saint se vouer, la victime s'est présentée dans les locaux du commissariat de Pikine en vue de déposer une plainte contre X.





Dès lors, le chef de ce service a mis en action la brigade de recherches. La consigne est claire et précise : "Rechercher et interpeller toute personne impliquée dans cette agression".





Sans désemparer, les hommes du commissaire Bâ, en tenue civile, ont investi les lieux indiqués. Suite à d'intenses investigations, les limiers ont repéré 4 mis en cause qui se sont retrouvés dans un bar après leur forfait.





Interpellés, M. B. Seck ,âgé de 23 ans se disant mécanicien, ainsi que les tailleurs T.Ndiaye ( 19 ans) , B.Ndiaye, ( 23 ans), M.L. Guéye 23 ans ) ont été acheminés au commissariat de Pikine





Interrogés sommairement, les 4 agresseurs ont nié avoir participé à cette agression. Mais la perquisition effectuée dans leur domicile s'est révélée fructueuse. Selon des informations de Seneweb, les limiers y ont saisi une somme d'un million neuf cent mille francs (1.900.000).





Les autres membres de la bande arrêtés par la police de Zac-Mbao





Le travail en synergie des unités de la police nationale a permis de mettre fin à la cavale des autres membres du gang. En effet, les limiers du commissariat de Zac-Mbao ont mis la main sur deux délinquants ayant pris part à l'agression du sieur Camara. Puis, les hommes du commissaire Bineta Guissé ont mis ces malfaiteurs à la disposition de leurs collègues de Pikine.





Cuisinés par les enquêteurs, M.F. NGom ( 22 ans) et C.Ndoye ( 24 ans) ont avoué avoir participé à ce forfait commis jeudi dernier. En effet, le premier nommé avoue avoir déjà acheté des motos après avoir reçu sa part du butin. L'autre avait acquis un téléphone portable de marque iPhone 13.

Tout ce beau monde ( 6 agresseurs) est en garde à vue dans les locaux du commissariat de Pikine pour les besoins de l'enquête