Pikine : Le sexagénaire D.Diouf décède suite à un verre de whisky et des pas de danse

Décès d'un sexagénaire dans un bar à Pikine Icotaf

Suite à un verre du whisky et des pas de danse, le sexagénaire D.Diouf a rendu l’âme d’une manière brusque dans le bar « André » situé à Pikine Tally Icotaf. Selon "l’observateur", l’affaire s’est passée très vite si l’on tient compte de l’écart qu’il y a eu entre l’heure d’ arrivée sur les lieux, 18 h, et celle de l’action, 18 h 22, où il il est tombé sur la piste. Le vieux, resté immobile pendant 4 minutes, a plongé dans la stupeur les clients et le personnel qui se sont retirés précipitamment des lieux.