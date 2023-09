Pirogue de Fass Boye : Des nouvelles du dernier rescapé

Hospitalisé depuis près de deux semaines à Praia, la capitale capverdienne, le dernier rescapé de la pirogue secourue à Sal se porte mieux. D’après LeQuotidien, qui donne l’information, le jeune sénégalais originaire de Fass Boye, dans la région de Thiès, sera rapatrié aujourd’hui vendredi, 1er septembre.



En raison de son état de santé jugé critique, il n’avait pas pu voyager avec les 37 autres rescapés déjà rapatriés au Sénégal, rappelle le journal. Celui-ci précise qu’il était resté hospitalisé dans l’unité des soins intensifs de l’hôpital Agostinho Neto sous surveillance de la police locale.



Le président de l’Association des Sénégalais de Sal, Médoune Ndiaye, donne de ses nouvelles : “Il se remet bien de son insuffisance rénale et devrait être rapatrié aujourd’hui (ndlr : vendredi 1er septembre) à Dakar par une des deux compagnies opérant au Cap-Vert.” Ce dernier précise que le patient voyagera en compagnie d’un médecin cap-verdien. Il poursuivra son traitement à Dakar.



Selon Ndiaye, l’ingestion d’eau de mer et d’algues auraient aggravé son cas.



Sur un groupe de 101 personnes, qui avait pris la mer à bord d’une pirogue partie de la zone de pêche de Fass Boye, au Sénégal, seules 38 dont cinq adolescents âgés de 14 et 15 ans, ont pu être sauvées par un navire de pêche espagnol. Après 20 jours en haute mer, les 56 autres passagers, morts de faim et de soif, ont été jetés par-dessus bord.