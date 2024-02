Pirogue échouée à Saint-Louis : 6 présumés convoyeurs arrêtés par la BR de Mbour

Le général Moussa Fall, haut-commandant de la gendarmerie nationale, a ordonné l'ouverture d'une enquête, à la suite du drame survenu au large de Saint-Louis et ayant fait 26 morts.





Ainsi, les investigations menées par les éléments de la brigade de recherches (BR) de Mbour se sont révélées fructueuses. Les hommes du major Insa Seck ont réussi à arrêter six présumés convoyeurs, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.