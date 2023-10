Pirogue secourue à Dakhla : Le président du comité locale de pêche artisanal de Kayar apporte des éclairages

Le quotidien d'information « Libération » a rapporté dans sa parution d'aujourd'hui qu'une pirogue en provenance de Kayar a été secourue au Maroc précisément à Dakhla. Suite à cette information, Mor Mbengue, le président du comité local de pêche artisanal de Kayar apporte des précisions. Selon lui, ce n'est pas cette pirogue qui avait quitté Kayar le 09 octobre dernier.