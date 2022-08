Plage Bceao : 6 présumés homosexuels dont un ex de «Sen Petit Gallé» échappent à un lynchage

Une affaire extrêmement sensible ! Six adolescents âgés entre 18 et 20 ans ont été surpris dans une mauvaise posture, dans la nuit du lundi 15 août, d'après des témoins.





En effet, ces jeunes avaient loué une chambre meublée au niveau de la plage de la Bceao lors de la célébration de la fête de l’Assomption. Ils auraient entretenu des actes contre-nature, selon des sources de Seneweb.





Ces présumés homosexuels ont été sauvés d'un lynchage par les gendarmes de la brigade de la Foire.





En effet, les populations étaient déterminées à faire la fête aux mis en cause. Mais les pandores ont réussi à exfilter les adolescents incriminés.





Sur instruction du procureur de la République, les présumés homosexuels ont été déférés, ce mardi 16 août, au parquet, d'après des sources de Seneweb.