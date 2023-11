Plaintes contre Oumar Sall : les tidianes ne reculent pas d'un iota

Plusieurs médias ont annoncé, hier, le retrait de la plainte des tidianes contre le prêcheur Oumar Sall, suite à la rencontre des plaignants, du Cudis et d'autres organisations islamiques. Mais, dans un communiqué parvenu à Seneweb, le collectif des plaignants contre le prêcheur mis en cause a annoncé que la plainte ne sera pas retirée et qu'ils sont dans l'attente d'"un règlement définitif de ce différend devant les tribunaux, pour éviter un règlement par d'autres moyens par les talibés attaqués dans leur foi depuis plusieurs années".







Selon le collectif, après cette rencontre dans les locaux du Cudis, il était convenu de retirer la plainte, mais après la réunion, le docteur Ahmed Lô (proche d'Oumar Sall, selon le collectif) a avancé des propos qui n'attisaient pas le feu. "Malheureusement, à la grande surprise, dans les heures qui ont suivi cette rencontre, les sorties des proches d'Oumar Sall, notamment le docteur Ahmed Lo, par un discours violent et haineux, ont mis en échec les efforts consentis pour aller dans le sens d'une entente", ont fait savoir les tidianes.





Et de poursuivre: "Ceci montre à suffisance qu'Oumar Sall et ses partisans ne cherchent pas la paix. Ils sont toujours dans une logique de défiance et de mépris. À cet égard, vous conviendrez avec nous que les efforts de ces respectueuses bonnes volontés ne peuvent malheureusement plus prospérer devant autant de désinvolture et d'indiscipline de la part des partisans de M. Sall".