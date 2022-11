[Vidéo] Plan Jaxaay : Nouveau cri du cœur des sinistrés des inondations de 2005

Sinistrés du Plan Jaxaay

C'est une énième sortie des sinistrés des inondations de 2005 qui réclament la construction d'un hôpital et d'un Cem à Jaxaay pour pouvoir se soigner et assurer des études à leurs enfants. L'accès aux hôpitaux et écoles révèle d'un véritable parcours de combattant car il faudra parcourir plusieurs kilomètres pour y accéder. Les victimes d'inondations dénoncent les promesses non tenues par l'État du Sénégal depuis plus dune décennie, une injuste qui n'a que trop duré selon eux.