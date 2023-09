Planification et budgétisation sensible au genre: Le ministère des Collectivités territoriales outille ses agents

Le Secrétaire général du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Madame Mame Sané Ndiaye, a présidé l’atelier de renforcement des capacités des agents des structures du ministère sur la planification et la budgétisation sensible au genre dans les politiques, programmes et projets. Cette rencontre organisée par la Cellule Genre du ministère chargé des collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions. Selon le Secrétaire général, Mame Sané Ndiaye, « le thème de cet atelier de renforcement des capacités est en phase avec le contexte actuel de budget programme. Le Sénégal a pris l’option de saisir l’opportunité de l’institutionnalisation du budget-programme en vue de rendre effective la prise en compte du genre dans les politiques publiques ».





Et d'ajouter : « La préoccupation de l’Etat à travers la budgétisation sensible au genre, c’est l’accroissement de l’efficacité économique et contribution au bien-être social dans le budget ».





Le MCTADT compte tenu de sa mission d’appui et de soutien des collectivités territoriales, a parmi ses préoccupations premières d’outiller ses structures sur la planification et la budgétisation sensible au genre pour aller dans le sens du respect des engagements pris en faveur de l’égalité entre les sexes (égalité de chances, d’accès et de résultats), du développement durable humain, de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.





Mame Sané Ndiaye a profité de cette rencontre pour remercier le projet d’appui à la gestion des finances publiques de l’USAID, qui appuie actuellement le gouvernement du Sénégal dans l’opérationnalisation des réformes des finances publiques et qui s’est engagé à accompagner techniquement et financièrement l’organisation cet atelier.