Pluies diluviennes : L'Association pour le Développement de Malicounda au chevet des sinistrés de Nianing

Les sinistrés de Nianing

L'Association pour le Développement de Malicounda (Aed) s’est rendue au chevet des sinistrés de Nianing dont les domiciles sont inondés par les pluies abondantes du week-end dernier. Après avoir diagnostiqué le mal, Mamadou Dia, président de l'Aed invite l'État à assister les mairies et à leur donner plus de moyens pour permettre le développement d'une politique d’habitat et d’aménagement du territoire plus adéquat.





''Les populations de nombreuses localités du pays sont dans le total désarroi à chaque hivernage. La violation des plans directeurs d’urbanisme sont les principaux facteurs d’aggravation des inondations désastreuses. Depuis des décennies, chaque hivernage est source de hantise et de détresse pour les familles dont les maisons et les chambres sont englouties par les eaux.