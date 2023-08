Pluies intermittentes enregistrées à Dakar : le bassin de la zone de captage est loin d’être rempli à 30 % de sa capacité de 250.000 m3

La région de Dakar a enregistré des pluies intermittentes au cours de ces 48 heures. A la date d’hier, le bassin de la Zone de Captage est à son niveau optimal de fonctionnement. La preuve, malgré ces précipitations, l’ouvrage est loin d’être rempli à 30 % à fortiori d’être débordé. Au juste, contrairement aux années précédentes, des inondations n’ont pas encore notées dans la Zone de Captage jusqu’à la date du 20 août 2023. Les travaux de reprofilage du bassin de la Zone de Captage sont dans une phase décisive. Un nouveau mur de deuxmètres de hauteur et d’une épaisseur largement supérieure à celle de l’ancien muret ceinture presque le pourtour du bassin. Il ne reste que moins de quelques dizaines de mètres pour boucler le périmètre.





Ce mur surélevé et érigé un peu en retrait de l’ancien muret et le dragage du lit ont fait passer la capacité de stockage à 250.000 m3 contre 170.000 m3. En réalité, c’est un bassin de nouvelles dimensions, et de nouvelle capacité de refoulement qui est en phase d’achèvement mais qui est déjà opérationnel. Sa capacité de pompage est de 11.000 m3/heure en 2023 contre 6.000 m3/heure en 2022. Ces travaux sont engagés dans le cadre du Projet de drainage des eaux pluviales de la Zone de Captage, de la Cité Belle Vue et du Centre de santé Philippe Maguilène Senghor d’un coût de 24 milliards de francs CFA. L’ONAS a déployé les tuyaux anacondas pour l’évacuation des eaux. En somme le dispositif est opérationnel.









Depuis 48 heures de fortes pluies s’abattent sur la ville de Dakar occasionnant des dégâts considérables dans certaines communes.









À Grand Yoff, cet épisode pluvieux a causé des inondations dans certains quartiers où des familles vivent un véritable calvaire. Pire, le bassin de rétention, situé à la zone de captage, ne parvient plus à contenir les eaux qui ont submergé la route et des maisons où des familles constatent, avec impuissance, les dégâts.









Face à cette situation, la commune de Grand Yoff a déployé les équipes techniques et du matériel de premier secours pour apporter aide et assistance aux populations sinistrées. Des motopompes ont également été mises à la disposition des populations pour l’évacuation des eaux des lieux d’habitation.









Le maire a également informé toutes les autorités compétentes de la situation qui prévaut actuellement à Grand Yoff. Il interpelle l’État pour qu’une solution urgente soit trouvée avant que le ciel n’ouvre, à nouveau, ses vannes.





En effet, l’ANACIM annonce d’autres précipitations dimanche et lundi à Dakar. Et si rien n’est fait dans les heures qui viennent, les conséquences pourraient être fâcheuses.









Nous en appelons au sens des responsabilités de toutes les parties afin de soulager le calvaire des populations.