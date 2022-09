Plus de 114 candidats à l'émigration clandestine interpellés à Djifer

Ils sont 114 candidats à l’émigration clandestine, dont 70 de nationalité sénégalaise et 44 d’origine étrangère à être interpellés à Djiffer, un village de pêcheurs situé dans la commune de Palmarin (Fatick, ouest du Sénégal). Une prouesse réussie grâce à la vigilance des éléments de la brigade territoriale de Fimela de la Gendarmerie nationale.