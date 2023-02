Plus de 300 personnes arrêtées lors d’une opération de la Gendarmerie

Suite à une agression qui a viré au drame à l'ancienne Piste, la Légion de Dakar, commandée par le Lieutenant-Colonel Abdou Mbengue, a sorti la grosse artillerie pour nettoyer ce secteur.



La compagnie de Dakar, renforcée d'une cellule du GIGN, de deux (02) escadrons de la LGI de l'ESI 11/2 et d'une équipe du Cynogroupe, a organisé avec la Brigade territoriale de Ouakam une opération de sécurisation à l'ancienne piste.



Selon un communiqué signé par le Lieutenant-Colonel Ibrahima Ndiaye, ce large ratissage a permis d'interpeller 308 personnes dont 293 pour vérification identification, 15 arrestations, dont 02 pour association de malfaiteurs, vol, 1 pour trafic de chanvre indien et blanchiment de capitaux et 12 autres pour détention et usage de chanvre indien.



D'après la même note signée par le chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale, l'opération de sécurité s'est révélée fructueuse. Les hommes en bleu, sous la direction du capitaine Déme, commandant de la compagnie de Dakar, ont saisi 04 motos supposées volées, 1,250 kg de chanvre indien, 1 pistolet factice, 8 coupe-coupes. Une somme de 318 200 F CFA a également été retrouvée par devers des voleurs.