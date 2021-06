Plus de 700.000 cas de suicide dans le monde en 2019 : Les hommes les plus touchés

Les chiffres font froid dans le dos, mais le suicide demeure l’une des principales causes de décès dans le monde.

Selon les dernières estimations de l’Oms, parues dans la publication intitulée "Le suicide dans le monde en 2019", plus de 700.000 personnes se sont suicidées en 2019, soit un décès sur 100.





Ce qui pousse le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms), à dire : "Nous ne pouvons pas, et ne devons pas, ignorer le suicide. Chaque suicide est une tragédie".





D'après le rapport, chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, le suicide est la quatrième cause de décès après les accidents de la route, la tuberculose et la violence interpersonnelle. Les taux varient d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, et entre hommes et femmes. Plus de deux fois plus d’hommes que de femmes mettent fin à leurs jours.





Aujourd'hui il est plus que nécessaire de porter une attention toute particulière "à la prévention du suicide".

Surtout en ces temps où la pandémie de Covid-19, cause plusieurs facteurs de risque au suicide (perte d’emploi, difficultés financières, isolement social).





Les taux de suicide chez les hommes sont généralement plus élevés dans les pays à revenu élevé (16,5 pour 100.000). Pour les femmes, on constate les taux de suicide les plus élevés dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (7,1 pour 100.000).





Les taux de suicide dans les régions Oms de l’Afrique (11,2 pour 100.000), de l’Europe (10,5 pour 100 000) et de l’Asie du Sud-Est (10,2 pour 100.000) étaient supérieurs à la moyenne mondiale (9,0 pour 100.000) en 2019. En revanche, la région Oms de la Méditerranée orientale qui enregistre le taux de suicide le plus faible (6,4 pour 100.000). À l’échelle mondiale, le taux de suicide est en baisse sauf dans les Amériques où il est en hausse. Les taux de suicide ont diminué de 2000 à 2019, le taux mondial ayant baissé à 36%, avec un recul allant de 17% dans la région de la Méditerranée orientale à 47% dans la région européenne et 49% dans la région du Pacifique occidental. Toutefois, dans la région des Amériques, les taux ont augmenté de 17% au cours de la même période.





Toujours la publication indique que même si certains pays ont placé la prévention du suicide en bonne place dans leurs priorités, il demeure que nombreux sont les pays qui ne s'engagent pas dans la prévention.