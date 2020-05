Podor : Le Conseil départemental désinfecte les lycées et collèges du département

A trois jours de la reprise des cours prévue le 2 juin prochain, le Conseil départemental déroule son calendrier à Podor.En effet, la collectivité entend respecter les engagements pris lors du comité départemental de développement et au cours duquel elle s'était engagée à équiper les écoles de kits sanitaires et à les désinfecter à temps.Le matériel de protection composé de gels, de gants, de masques remis, le service d'hygiène entre en jeu et se réjouit du "respect des recommandations par le Président Mamadou Dia et son institution qui ont commencé à désinfecter les écoles moyens secondaires au grand bonheur des élèves, parents et professeurs", souligne Dieri Ba, proviseur du lycée de Podor où la campagne de désinfection a démarré.Elle concerne une cinquantaine de collèges et lycées qui seront prêts à recevoir les potaches qui vont trouver un environnement propice aux enseignements apprentissages dans ce contexte de Covid-19.