Podor : Le PUMA désenclave Diama Alwaly

Diama Alwaly Sis dans l’île à morphil, à 20 km de Podor, ceint par un bras de fleuve le «Gayo», Diama Alwaly ne bénéficie pas de la réalisation de la route de l’axe Diatar-Halwar. Les malades y sont encore convoyés au poste de santé de Mboyo, village le plus proche, à bord de pirogues.



Au Fouta pour une randonnée de reconnaissance aux 12 ans du Président Macky Sall à la tête de l’Etat, une délégation du village de Diama Alwaly a ouvert son cahier de doléances à Walaldé, paginé par l’enclavement et le forage, priorité des priorités, selon le chef du village Mamadou Alwaly Dème qui, à l’entame de son propos, a salué la générosité de Moussa Oumar Sow, coordonnateur du PUMA et réalisateur du forage pour 7 millions il y’a deux ann Pm ées.



Séance tenante, le maire de Walaldé, a instruit le service technique de faire du dossier de Diama Alwaly une priorité.



Dans son argumentaire, Moussa Oumar Sow , d’avis que ne pas désenclaver Diama Alwaly, site historique symbolique du Fouta, entacherait l’élogieux bilan infrastructurel du Président Sall, se dit prêt à envoyer une équipe technique pour l’étude de l’auto-pont et le tronçon qui mène au village.



Le coordonnateur a rappelé que le désenclavement du village était une vieille doléance qui était inscrite sur le plan d’action de son département qu’un partenaire du Puma voulait d’ailleurs financer.



La réalisation de l’axe Diatar-Halwar, dont les travaux sont en avance, doit être complétée par celle de ce tronçon de moins de 3 km qui traverse la rivière «DIIRI».



La délégation est repartie cœur en joie, sourire aux lèvres et remerciements en chœur, suite aux propos de M. Sow qui leur a rappelé que le Puma soulage les populations des zones enclavées.