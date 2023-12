Podor : Le PUMA montre les bons résultats de son programme d’appui aux femmes

Dans le cadre du festival des blues du fleuve, rencontre culturelle et économique internationale, le programme PUMA a animé deux panels portant sur le repeuplement du fleuve Sénégal et sur l’autonomisation des femmes. Le programme a permis aussi aux femmes d’exposer les produits transformés, résultat d’une formation initiée par le programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers.





Initiée par l’artiste international Baba Maal, les blues du fleuve, en plus d’être un rendez-vous culturel pose aujourd’hui le débat sur le développement économique du département de Podor. C’est dans ce cadre que le programme PUMA qui intervient dans les zones frontalières a participé pour expliquer aux populations de la vallée du fleuve l’importance de son projet de repeuplement du fleuve Sénégal et des plans d’eau naturels. Le projet de repeuplement cherche à promouvoir de bons comportements de pêche pour faire face à la raréfaction des ressources halieutiques causée entre autres par le changement climatique. Le projet compte aussi créer des ouvrages qui permettront la régénération naturelle des poissons et de mettre en place des synergies entre acteurs pour des méthodes de pêche plus durables. Le PUMA travaille dans ce domaine avec la direction de la pêche continentale(DPC), l’agence nationale de l’aquaculture (ANA) et l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). A l’occasion de cette rencontre, M. Yaya Dieng, chef du département Promotion économique et Développement durable du PUMA a expliqué l’importance du projet et s’est félicité de son appropriation par les populations.





Concernant le volet Promotion économique, les femmes du département de Podor, particulièrement celle de Kadione ont montré les acquis de la politique d’accompagnement du PUMA. Elles sont nombreuses aujourd’hui, celles qui s’activent dans la transformation des produits laitiers et céréaliers.





Pour la responsable genre du programme PUMA, Aminata Hann Sy, le défi aujourd’hui, après une maitrise des femmes de toutes les étapes de la production et du conditionnement, est de renforcer le système de commercialisation et permettre l’accès à des marchés porteurs. Les femmes bénéficiaires du programme PUMA ont déjà posé les jalons de l’union en créant la plateforme des groupements de femmes des zones frontalières qui aujourd’hui, grâce au PUMA participe à des rencontres dédiées comme la FIARA.