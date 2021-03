Podor : Une collision entre deux motos fait deux morts et un blessé grave

Collision entre deux motos à Ndioum

Deux conducteurs de motos sont morts suite à un choc. Les deux motos circulaient en sens inverse entre Doubangue et Dodel sur la nationale 2 après Ndioum. Selon les témoins, A.S en service à la préfecture de Podor et M. Nd (Jakartaman) sont décédés sur le coup, tandis que Lamine Ly, agent au tribunal de Podor était supporté par A.S de retour de weekend de Meri, son village.





Selon les dernières informations reçues sur place, après un bref passage à l'hôpital de Ndioum, Lamine Ly e été évacué à Dakar.