Podor : Une corniche baptisée au nom de Baaba Maal

C'est la joie dans toute la ville de Podor et environs après l'annonce de la municipalité de la ville qui a décidé de rendre hommage à une icône internationale de la musique Elhadji Baaba Maal en attribuant son nom à une corniche. Une nouvelle qui sonne bien aux oreilles des Podorois qui, à leur tour, ont manifesté leur fierté envers la légende vivante Kaaw Baaba. Cette décision prise par le Conseil municipal de baptiser la corniche qui longe le fleuve Sénégal au nom de Baaba Maal est une manière de lui rendre un vibrant hommage de son vivant et de récompenser sa riche carrière sur le plan culturel d'ici et d'ailleurs pour l’artiste natif de cette ville de la région de Saint-Louis (nord),





La corniche en question est située entre l’ex-ONCAD et la préfecture de Podor, anciennement dénommée rue Sézanne (une ville du département de Marne dans le Grand Est en France), porte désormais le nom de Baaba Maal, suite à la décision du Conseil municipal sur proposition du maire de la commune de Podor, en date du 16 octobre 2023. À travers une lettre adressée à l'artiste, le Maire de la ville Mamadou Racine Sy estime que la municipalité à immortaliser un de ses illustres fils qui a toujours participé au développement de la ville.





"Le Conseil municipal vient d'immortaliser le digne fils de Podor. Vous avez fait voyager Podor et sa culture partout dans le monde et par conséquent le Conseil municipal récompense votre très riche carrière au plan culturel et artistique’’, a déclaré le maire. Baaba Maal, joint par Seneweb, exprime toute sa gratitude et sa joie après cette annonce. Il estime que c'est un grand honneur pour lui et sa famille. "J'ai fait le tour du monde j'ai été nommé ambassadeur dans plusieurs institutions internationales mais la meilleure distinction je viens de l'avoir aujourd'hui avec la municipalité de ma ville qui a décidé de me rendre hommage. Ça me va droit au cœur et je m'engage encore davantage pour participer à l'essor et au développement de Podor. Je remercie infiniment le Maire Mamadou Racine Sy et toute son équipe'', a-t-il déclaré dans les colonnes de Seneweb.





Cet avis est partagé Hilaire Chaby Hary, membre fondateur du Daande Leñol. D'après lui, Podor vient de marquer une empreinte dans l'histoire de cette légende avec cette belle distinction. " Waooh je pourrai dire à la face du monde qu'enfin une distinction digne de son nom est venu à son heure. Podor vient de couronner à jamais son fils qui a beaucoup donné et apporté à sa ville natale!. Je me souviens lors de notre séjour à Los Angeles il y avait une rue gravée sur tout le long que de grands noms des arts etc...et c'était en bronze étoilé cela m'avait beaucoup marqué en pensant à Baaba Maal... Aujourd'hui c'est un rêve réalisé. Merci mille fois à Racine Sy qui est un être cher et intelligent. Bravo à toute l'équipe municipale de Podor. Je suis comblé de joie", s'est-il exclamé.

Pour rappel, le chanteur Baaba Maal fera un communiqué dans les prochains jours.