[FOCUS] - Pollution atmosphérique domestique : Voici 7 choses à savoir sur ce phénomène qui tue des millions de personnes

Chaque année, près de 4 millions de personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l'air intérieur. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), beaucoup succombent à des maladies liées à l'inhalation de fumée provenant de feux de kérosène, de bois et de charbon de bois, qui sont couramment utilisés dans les pays en développement pour cuisiner et se chauffer. Voici sept choses que vous devez savoir sur les polluants atmosphériques domestiques.





1. Ils sont nocifs pour la santé humaine





Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), des dizaines de millions de personnes tombent malades, se blessent ou se brûlent à la suite de l'utilisation de combustibles dans leurs espaces de vie. La pollution atmosphérique domestique peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, des cancers du poumon et d'autres affections mortelles. En effet, la combustion de combustibles sales, comme le charbon, libère de grandes quantités de polluants dangereux, notamment du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote et des particules fines (PM). Le nombre de particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre (PM 2,5) peuvent dépasser jusqu'à 100 fois les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les foyers où l'on brûle à l'air libre et où l'on utilise des poêles à combustible solide non ventilés. Et l'impact de la pollution de l'air intérieur s'étend au-delà du logement, contribuant à près de 500 000 des décès prématurés attribués à la pollution de l'air extérieur chaque année, indique la source.





2. Les combustibles domestiques sales sont un désastre pour l'environnement





D’après le Programme des Nations unies pour l'environnement, la combustion domestique est le deuxième facteur le plus important du changement climatique après le dioxyde de carbone et un composant majeur des particules. Elle génère également un quart de toutes les émissions de carbone noir, ou suie, qui, selon l'OMS, ont un pouvoir de réchauffement par unité de 460 à 1 500 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Lorsqu'elles interagissent avec les polluants de l'air extérieur, les émissions de combustion des ménages contribuent à la formation d'ozone troposphérique, un polluant climatique à courte durée de vie qui diminue le rendement des cultures et affecte les régimes climatiques locaux.





3. Une énergie abordable et fiable peut contribuer à réduire la pollution de l'air intérieur





L'Objectif de développement durable (ODD) 7 prévoit "l'accès à une énergie abordable, fiable et moderne pour tous d'ici 2030". L'adoption à l'échelle mondiale d'une énergie domestique propre, notamment des poêles, du chauffage et de l'éclairage à faibles émissions, pourrait sauver des millions de vies. Elle permettrait également de réduire la perte de biodiversité causée par l'utilisation du bois comme combustible, de ralentir la dégradation des forêts, de réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant de la biomasse et de diminuer les émissions de carbone noir, de méthane et de monoxyde de carbone.





En fait, étant donné que les particules de carbone noir ne restent dans l'air que pendant une semaine ou moins (contrairement au dioxyde de carbone, qui peut rester pendant plus d'un siècle), la réduction de leurs émissions est un moyen important de ralentir le changement climatique à court terme. À ce jour, cependant, l'accès à des options énergétiques propres et abordables reste limité, selon le PNUE.





4. La pollution atmosphérique des ménages renforce la pauvreté et les inégalités





Dans plus de 155 pays, un environnement sain est reconnu comme un droit constitutionnel. Les obligations liées à l'air pur sont implicites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 repose sur le principe que personne ne doit être laissé pour compte.





Cependant, 3 milliards de personnes utilisent toujours des combustibles dangereux dans leur logement, et elles sont généralement parmi les plus pauvres du monde, selon toujours la source. Et l'accès aux technologies et aux combustibles de cuisson propres progresse seulement de 1% par an.





5. Les femmes et les filles souffrent le plus de la pollution de l'air intérieur





La source renseigne que les personnes qui passent le plus de temps à l'intérieur, notamment les femmes et les enfants, sont touchées de manière disproportionnée par la pollution de l'air dans les habitations. En effet, les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux explosions survenant en raison de la cuisson et de l'éclairage au kérosène. Près de la moitié des décès par pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans sont la conséquence de la suie qu'ils inhalent à la maison.





Mieux, les personnes qui utilisent des combustibles souillés sont à la fois les plus vulnérables aux maladies non transmissibles et les moins à même de couvrir les coûts de la maladie, les frais de santé associés et les heures de travail perdues. Et l'exposition aux polluants peut également affecter le cerveau, entraînant des retards de développement, des problèmes de comportement et même une baisse du QI chez les enfants. Selon une analyse de l'OMS, les filles utilisant des combustibles polluants dans les foyers perdent 15 à 30 heures par semaine pour aller chercher du bois ou de l'eau, ce qui signifie qu'elles sont désavantagées par rapport aux ménages qui ont accès à des combustibles propres, ainsi que par rapport à leurs homologues masculins.





6. Les pays peuvent réduire les décès liés à la pollution grâce à des investissements et à la législation





Il est possible de réduire la pollution de l'air dans les foyers en éliminant progressivement l'utilisation de charbon non traité et de kérosène dans les habitations ; en adoptant des combustibles plus propres, comme le biogaz, l'éthanol et le gaz de pétrole liquéfié ; en s'orientant vers des sources d'énergie renouvelables dans la mesure du possible ; en développant des technologies domestiques sûres et efficaces ; et en assurant une ventilation adéquate. Pour le PNUE, accroître l'accès aux combustibles et aux technologies domestiques propres est un moyen efficace de réduire la pauvreté, la maladie et la mort, en particulier dans les pays en développement et parmi les groupes vulnérables. Et l'adoption de combustibles ménagers propres et de nouvelles technologies peut également ralentir la dégradation des forêts et la perte d'habitat tout en luttant contre le changement climatique.





7. Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) s'engage pour la réduction de la pollution atmosphérique