Port de Dakar : la direction générale lance une vaste opération de désencombrement

Le direction générale du Port de Dakar a lancé, ce vendredi soir, une vaste opération de désencombrement terrestre. Les acteurs portuaires, l'administration territoriale, les Forces de défense et de sécurité prennent part à l’opération qui va s’étendre sur deux mois et permettra d’«apporter une solution structurelle aux problèmes de circulation des camions», d’après une note du Port de Dakar parvenue à SeneWeb.





La congestion terrestre au Port de Dakar gêne la fluidité de la circulation sur la plateforme. Au grand dam des transporteurs. La note parvenue à notre rédaction renseigne qu’elle est le résultat des «performances réalisées au niveau de l'amont portuaire grâce à la réussite du plan de décongestion maritime».





Avec l’opération de désencombrement entreprise, ce problème ne sera bientôt plus qu’un vieux souvenir. Cette initiative entre dans le cadre des actions en cinq points entreprises par le directeur général du Port de Dakar, Mountaga Sy, en rapport avec les acteurs portuaires.





En plus du désencombrement, ce dernier a prévu d’assouplir les charges liées aux frais de magasinage et de surestaries, d’obliger les concessionnaires à se soumettre aux contrats de performance qui les lient à l’État du Sénégal et d’assurer le contrôle et le suivi des terminaux à conteneurs de DP World; l’excédant de conteneurs de cette compagnie devant être transféré au niveau de la gare des gros porteurs de Diamniadio.