Port de Ndayane : Le ras-le-bol des impactés

Alioune Ndoye, le vice-président du Comité d'initiatives pour le développement de Ndayane, fustige avec la dernière énergie l'information selon laquelle tous les impactés du port de Ndayane ont été indemnisés.





"Je pense que le directeur du port n'a pas la bonne information. Si vous faites le tour de Ndayane, vous verrez que sur plus de 700 ha impactés, il n'y a que trois familles qui ont été indemnisées et pas à leur juste valeur. Sur un projet pareil, la loi est bien claire : avant le démarrage du projet, il faut une indemnisation juste au préalable. Malheureusement, le retard de l'indemnisation avec les modiques sommes qu'ils proposent, c'est vraiment décevant et décourageant", peste Alioune Ndoye.





De plus, il déplore le fait que seuls deux habitants de Ndayane sont employés dans le port. "C'est comme si les gens-là ne nous considèrent pas. Les travaux ont démarré et seuls deux ressortissants de la commune sont employés là-bas. Nous allons adresser une lettre au chef de l’État pour l'informer de la réalité du problème. Si vous prenez la valeur réelle du foncier, on n'a même pas payé le dixième aux impactés. Les propriétaires des champs, on leur propose 300 F CFA/m2", dénonce M. Ndoye.





En outre, il alerte sur les agissements de la structure Taha Immobilier : "Il dit partout qu'il avait des terres à Ndayane, prétextant même qu'il détenait 216 ha dans la commune. Nous avertissons que Taha Immobilier ne détient aucune once de terre dans la commune de Ndayane."