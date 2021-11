Port de tenue et utilisation de matériels réservés aux forces spéciales : La Police nationale sort la matraque

De plus en plus dans la sophistication, les gardes rapprochés et les milices privées qui assurent la protection des politiques et religieux sont souvent difficiles différencier des forces spéciales. Aussi bien par le port que par les matériels utilisés, ils les ressemblent à s’y méprendre. Face à de « pareils agissements qui créent la confusion aux yeux des populations et qui sèment le doute », la Police nationale sort la matraque.



Dans un communiqué, la Police nationale met en garde et rappelle que « le port de la tenue et l’utilisation de matériels de protection individuelle réservés aux forces de défense et de sécurité, sont régis par la loi ».



Par conséquent, indique la Police nationale, « le non-respect de ces dispositions, expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements ».