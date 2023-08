Possible intervention militaire de la Cedeao au Niger : Tinubu informe le Sénat nigérian

Une semaine, c’est le délai que la Cedeao a donné aux putschistes du Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. L'institution sous-régionale a menacé d'intervenir militairement dans le pays si la junte ignorait cette injonction.







Ce vendredi 04 août 2023, la presse locale nigériane indique que le président en exercice de la Cedeao, Bola Tinubu a écrit au Sénat nigérian pour l’informer de ce projet d’intervention militaire contre la junte au pouvoir à Niamey.





Une correspondance lue en plénière





La lettre intitulée « Situation politique au Niger », a été lue en séance plénière par le président du Sénat nigérian Godswill Akpabio ce vendredi, rapporte This Day, Vanguard et Sahara Reporters.





Dans la même correspondance, Tinubu a énuméré les autres sanctions prises par la Cedeao contre les putschistes nigériens.





Il s’agit de la fermeture et la surveillance de toutes les frontières terrestres avec la République du Niger, la coupure de l’approvisionnement en électricité au Niger, de même que la prise de mesures pour empêcher l’exploitation des vols commerciaux et spéciaux à destination et en provenance de ce pays.





Les chefs d'Etat de la Cedeao ont également décidé d'imposer un blocus commercial qui cible les marchandises en transit vers le Niger, en particulier depuis Lagos et les ports maritimes de l’Est.