Poste de PCA de La Banque Agricole : Le Quotidien présente ses excuses à Cheikh Kanté

Par une confusion due à l'homonymie, le journal Le Quotidien a impliqué le ministre Cheikh Kanté dans la question du choix du Pca de la Lba, et nous nous en excusons. De son côté, le Kanté concerné, Samba de son prénom, nous a contactés et s'est ému de notre traitement de l'affaire.



Le Quotidien présente ses plates excuses au ministre Cheikh Kanté, pour l'avoir confondu avec Samba Kanté. Un Kanté pouvant en cacher un autre, c'est ce dernier qui a été pressenti pour occuper le poste de Président du conseil d'administration de La Banque agricole (Lba), l'ancienne Caisse nationale du crédit agricole. Le ministre Cheikh Kanté n'y est donc pour rien et Le Quotidien s'excuse pour les désagréments à lui causés pour avoir mêlé son nom à cette affaire.



Pour le reste, M. Samba Kanté a, de son côté, saisi la rédaction hier dimanche. S'il ne conteste pas que son dossier a fait l'objet de suspension du côté de la Commission bancaire de la Bceao, il estime que l'on ne peut pour autant utiliser les termes «retoqué» ou «recalé» comme fait dans l'article.



M. Kanté indique que la Commission «a juste émis une inquiétude pour savoir si je pourrais mener mes activités de maire en même temps que celles de Pca, c'est tout».



L'ancien directeur de l'Agriculture et Pca de la Saed n'a pas non plus apprécié que l'on fasse état de la maladresse de l'Etat du Sénégal à vouloir confier des postes techniques à des profils colorés politiquement. Pour lui, cela ressemblait à méconnaître ses compétences pour les fonctions auxquelles il est pressenti. Il lui a été fait remarquer que cela était loin d'être le cas.



La preuve, on ne peut décemment pas dire que les nouveaux directeurs de la Bnde et de la Lba ne soient pas compétents pour remplir leurs nouvelles missions. Néanmoins, la même Commission a tenu à ce qu'ils se dépouillent au préalable de tous liens politiques avant d'approuver leurs nominations.



Il est très probable que lorsque Samba Kanté donnera toutes les garanties de neutralité politique, la Commission bancaire approuvera sa nomination, car son Cv professionnel plaide très largement en sa faveur.



Quant aux insinuations sur la malveillance des sources du journal, M. Kanté peut être rassuré que pour notre part, nous ne sommes mus que par l'intérêt du public dans le traitement de l'information. Et sommes, comme lui, convaincus que les capacités ont le profil et le droit d'occuper les plus grands postes de déci-sion, nonobstant leurs convictions politiques. La seule condition étant d'en remplir les critères.



Le Quotidien