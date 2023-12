Pour fructifier leur business et gagner des marchés dans le secteur du bâtiment : Deux amis avaient sollicité des prières auprès du marabout Mamadou Diop

Ousmane Sène et son ami Mamadou Mourtalla Dieng voulaient fructifier leurs activités professionnelles. Après avoir bénéficié des prières du marabout Mamadou Diop (56 ans), les plaignants expliquent que le marabout leur avait suggéré d'acheter un parfum dénommé "Catadalia" pour que le travail mystique soit accepté par les djinns.





Le parfum Catadalia est vendu à 800 000 F CFA chez le commerçant Djiby Diop (57 ans) et gérant d'une boutique de cosmétique au quartier Diamaguene 2 de Mbour. Sur place, ils achèteront finalement le parfum miraculeux à 810 000 F CFA. Le commerçant leur assure que le prix du parfum avait augmenté.





Pour mieux ferrer Ousmane Sène et Mamadou Mourtalla Dieng, le marabout va réciter des incantations avant d'assurer que ses "rawanes" exigeaient un second parfum de la même marque. Les plaignants l'achèteront cette fois-ci à 815 000 F CFA.





Au total, Ousmane Sène et Mamadou Mourtalla Dieng ont déboursé 1 625 000 F CFA pour les deux parfums "Catadalia".





Après avoir encaissé l'argent, le marabout s'est volatilisé. Il sera localisé à Thiès où il sera alpagué par des clients qu'il avait dépouillés suivant le même procédé. Ces derniers ont exigé la restitution contre sa libération.





Arrêté après une plainte d'Ousmane Sène et de son ami Mamadou Mourtalla Dieng, Mamadou Diop raconte que c'est son oncle Nassir Diagne dit "Pape Diagne" (46 ans), qui est aussi marabout, qui lui a suggéré d'imposer ce parfum à ses clients. Car les séances de voyance ne rapportaient pas grand-chose. Djiby Diop devait juste leur dire que s'ils voulaient que leurs soucis soient résolus, il fallait acheter le Catadalia. Pape Diagne l'aurait ainsi mis en rapport avec le commerçant Djiby Diop qui devait se charger de leur vendre le produit.





Ils ont ainsi, pour un début, vendu le parfum à 60 000 F CFA, puis deux à 600 000 F CFA et obnubilé par le profit, ils n'ont pas hésité à le vendre à 800 000 F CFA l'unité.





Mamadou Diop, Pape Diagne et Djiby Diop ont été jugés à la barre du tribunal des flagrants délits de Mbour pour association de malfaiteurs, escroquerie et complicité d'escroquerie. Mamadou Diop confie que les recettes de la vente étaient partagées entre son oncle Pape Diagne qui fabriquait le parfum, le commerçant Djiby Diop et lui. Les deux derniers ont botté en touche les accusations de Mamadou Diop.





Le procureur a requis 2 ans ferme contre les prévenus. Maitre Fadel Fall, avocat de Djiby Diop, a assuré que son client ne savait rien des projets délictuels du marabout Djiby Diop. Il a ainsi demandé la relaxe pure et simple de son client.