Pour la transparence dans la gestion des ressources minières: Somisen SA officiellement lancée

Les lanceurs d’alerte sur le bradages des ressources minières peuvent jubiler. Enfin, momentanément puisqu’un premier jalon a été posé vers la transparence dans la gestion de ces ressources minières.Ce, à travers le lancement, ce jeudi 1er avril, de la société de mines du Sénégal (Somisen SA). Celle-ci aura pour mission, entre autres, de garantir la transparence dans la gestion de ce secteur.« Qui dit gestion dit transparence pour qu’on ait une meilleure visibilité sur les retombées attendues », souligne le ministre des Mines et de la géologie, Oumar Sarr qui indique que c’est justement à ce niveau qu’intervient la nouvelle société des mines, Somisen.La tutelle salue également le choix porté sur Ousmane Cissé pour diriger la société minière du Sénégal. Ancien directeur des mines et de la géologie, cet ingénieur des mines est aussi docteur en droit minier. Choix ne pouvait donc être plus judicieux, estime Oumar Sarr.