Pour traiter sa maladie, la commerçante détourne les 12 millions de son fiancé

Accusée d’abus de confiance, D. Ngom, commerçante, était en détention préventive depuis le 23 janvier dernier. Selon Le Soleil, le plaignant n’est autre que son fiancé, O. Ndiaye. Qui l’accuse d’avoir détourné ses 12 millions de francs Cfa.



« La commerçante lui avait proposé un projet d’achat et de vente de véhicules. Jugeant que cette initiative pourrait lui apporter des bénéfices, il n’a pas hésité à se jeter à l’eau en versant à son amante divers montants dont le cumul fait 12 millions », détaille le journal.



Celui-ci fait part d’un retournement de situation, lors du procès. En effet, jugée hier, la mise en cause a expliqué qu’elle était atteinte d’une maladie du cœur, et qu’elle s’est servie de cet argent pour se soigner. « J’ai subi deux opérations », a-t-elle fait savoir.



Une version corroborée, poursuit la source, par le plaignant. Qui déclare avoir déjà eu à supporter les frais médicaux de sa fiancée par le passé. Plaidant en faveur de la commerçante, il a laissé entendre devant le prétoire que son état de santé nécessitait une évacuation à l’étranger.



Il a ainsi sollicité la clémence pour sa fiancée après un désistement partiel. « Je ne lui ai jamais souhaité la prison », a-t-il expliqué.



La famille de la prévenue s’est engagée à verser à son client cinq millions après un acompte d’un million, a plaidé l'avocat de La Défense. Qui ajoute : « Pardonnez à cette dame. Elle a reconnu sa faute. Vous n’avez pas devant vous une délinquante classique. Son état de santé n’est pas compatible avec le milieu carcéral. Elle fait des crises ».



La robe noire a été entendue par le juge qui a condamné la prévenue à trois mois avec sursis et à payer cinq millions en guise de réparation.