Pourquoi les entreprises ne doivent pas négliger leur E réputation??

Plusieurs facteurs influencent le succès d’une entreprise. L’un d’eux est l’image que se font ses clients. Aujourd’hui, à l’ère du numérique, cette réputation se forge plus sur internet. Il s’agit de l’E-réputation. Qu’est-ce que l’E-réputation?? Quels sont ses acteurs?? Comment mesurer, nettoyer et protéger son E-réputation?? Découvrez les réponses à ces questions dans le présent article.





L’E-réputation et ses acteurs





L’E-réputation se définit comme l’image que les consommateurs donnent à une entreprise sur le Web, les réseaux sociaux, les blogs, et Google de façon générale. Ainsi, elle est différente de l’identité numérique qui concerne directement les publications de l’entreprise sur le web, les réseaux sociaux, les blogs, et Google pour se faire une image. L’E-réputation implique donc plusieurs acteurs. Les premiers acteurs de l’E-réputation sont l’entreprise et ses employés. Ces derniers sont déterminants dans la conception, la production et la communication des produits. Alors la qualité du produit dépend d’eux, et donc de l’impression du consommateur. Ensuite, les consommateurs apparaissent comme un facteur clé dans l’E-réputation. À cet effet, une étude révèle que 90 % des consommateurs font confiance à l’idée véhiculée par leurs amis sur un produit. Comme pour confirmer que la meilleure publicité est celle faite de bouche à oreille. Aussi, les influenceurs présents et très suivis sur différentes plateformes ont un impact significatif sur l’image d’un produit et donc de celle de l’entreprise fabricante. Par ailleurs, les médias classiques aussi peuvent influencer l’E-réputation d’une entreprise. Enfin, la concurrence est aussi un acteur de votre E-réputation qu’il faut prendre au sérieux.





Les vecteurs de l’E-réputation





Les vecteurs de transmission de l’E-réputation sont nombreux. Nous avons entre autres :





•Les réseaux sociaux





Les réseaux sociaux sont les plus importants vecteurs à maîtriser aujourd’hui pour une bonne réputation. De Facebook à Twitter, Instagram en passant par WhatsApp et autres, les internautes sont très nombreux et connectés les uns aux autres. Ainsi, ils échangent entre eux les avis et impressions par rapport à un produit. Ils décident ainsi de la réputation de votre entreprise. Aussi, les réseaux sociaux de par leurs mécanismes de fonctionnement sont à l’origine du «?bouche-à-oreille numérique?».





•Les blogs d’article et avis en ligne





En plus des réseaux sociaux, nous avons également les blogs d’article et d’avis en ligne. Un internaute, après usage d’un produit, peut décider de publier un article ou laisser un avis en ligne par rapport à ses impressions. Cela influence la réputation de l’entreprise.





Comment mesurer l’E-réputation??





Les acteurs et vecteurs de transmission d’une E-réputation étant connus, il est alors important pour chaque entreprise d’avoir au fur et à mesure une idée claire de sa réputation. Pour ce faire, il y a deux choses à faire. La première est de définir les canaux à suivre de près pour mesurer sa réputation. En effet, il existe une diversité de canaux. Il faudra donc privilégier ceux sur lesquels l’entreprise communique régulièrement avec une bonne audience. Par exemple, si une entreprise accentue sa communication sur les réseaux sociaux que le web, alors ils constituent les canaux adéquats à prendre en compte. Une fois les canaux connus, il faudra identifier les Indicateurs Clés de Performance (ICP). Cela peut être par exemple le nombre de mention reçu, des mots clés positifs ou négatifs apparaissant dans les commentaires etc… C’est une tâche technique qu’il est préférable de confier à des professionnels de la communication.





Comment nettoyer l’E-réputation?d'entreprise ?





Il existe plusieurs techniques efficaces pour nettoyer l’E-réputation. Parmi les plus récurrents, nous avons le «?curing?» et le «?flooding?». Le curing est une technique qui consiste à faire retirer un message ou publication qui porte atteinte à votre image sur internet. Pour le faire, on peut aller supprimer ma fiche Google my business . Par contre, le flooding consiste à faire une publication qui met en avant les qualités et choses positives sur votre entreprise ou produit de façon à étouffer la publication qui vous porte préjudice. Il ne s’agit pas de répondre directement à ces publications, mais d’apporter d’éléments positifs nouveaux de façon à reléguer l’autre publication malsaine aux oubliettes. Il existe aussi d’autres techniques pour nettoyer son e-réputation .





Comment protéger l’E-réputation d'entreprise??





La meilleure façon pour une entreprise de protéger l’E-réputation est de surveiller les différentes plateformes notamment les réseaux sociaux de façon à anticiper les éventuelles atteintes à sa réputation. Il s’agira de mettre en place un système de veille.





En définitive, le succès d’une entreprise dépend de sa réputation. Et aujourd’hui, elle se forge sur internet. C’est pourquoi chaque entreprise doit travailler sur l’E-réputation.