Poursuites contre des citoyens sénégalais à l’étranger : Ce qu’en dit le ministre de la Justice

L'État du Sénégal a engagé des poursuites contre des citoyens sénégalais qui se trouvent actuellement à l'étranger. Le ministre de la Justice, Me Aïssata Tall Sall, a abordé cette question lors de sa récente intervention devant les députés.





Selon les informations rapportées, les autorités américaines auraient arrêté un citoyen sénégalais en réponse à une plainte déposée par l'État du Sénégal, l'accusant d'activités terroristes. Il est dit que cet individu, qui est en attente d'expulsion, serait soupçonné d'être impliqué dans l'attaque d'un minibus ayant entraîné la mort de deux personnes.





Face aux députés, Me Aïssata Tall Sall a déclaré qu'elle avait découvert l'existence de mandats d'arrêt émis contre des Sénégalais à l'étranger et qu'il était de son devoir de les faire exécuter. Elle a précisé qu'un de ces mandats était en cours d'exécution, mais que la personne concernée se défendait, ce qui est son droit. Elle a également souligné que l'État du Sénégal se défendra dans cette affaire et que la décision de la justice déterminera si cette personne sera rapatriée ou non.





La ministre de la Justice a insisté sur le fait qu'il était inacceptable que des Sénégalais soient punis au Sénégal pour avoir enfreint la loi, tandis que d'autres Sénégalais échapperaient à la justice simplement parce qu'ils se trouvent à l'étranger. Elle a affirmé que cela ne serait pas toléré.