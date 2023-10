Pouvoirs mystiques imaginaires : elle vole 72 millions F CFA à sa belle-mère, tombe et entraîne son mari dans sa chute

Un couple, A. Diallo (époux) et I. Ba (épouse), a été jugé ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie présumée. I. Ba était accusée d’avoir grugé sa défunte belle-mère de 72 millions de francs CFA. Elle aurait profité de sa proximité avec elle et de sa déficience mentale supposée pour la pousser à lui faire plusieurs versements qui ont atteint le montant en question. A. Diallo est poursuivi parce que sa mère passait par lui pour effectuer les retraits pour le compte de son épouse.



Le couple a été placé sous mandat de dépôt le 2 septembre. D’après les débats d’audience, repris par L’Observateur, le pot aux roses a été découvert au décès de la belle-mère de la mise en cause. Les deux sœurs de la défunte, qui avaient confié leurs économies à leur ainée disparue à 77 ans, découvrent que le montant sur le compte dédié à leur épargne était inférieur aux sommes versées. Que d’importantes sommes ont été retirées et remises à I. Ba.



Elles portent plainte contre leur belle-fille. Mais elles ne s’attendaient sans doute pas à ce que le mari de cette dernière soit éclaboussé.



À la barre, A. Diallo a laissé entendre qu’il croyait que les sommes retirées pour le compte de sa mère servaient à la réhabilitation de la maison familiale dont le chantier est presque achevé. En clair : il n’aurait pas été au courant de présumées manœuvres de son épouse.



Ce dernière a déclaré au tribunal qu’elle était sous l’emprise d’un inconnu établi à Tamba et qu’elle obéissait au doigt et à l’œil. Il a ajouté que cet individu, qui lui aurait jeté un sort, lui demandait de fortes sommes qu’elle arrivait à verser grâce à l’aide de sa défunte belle-mère.



Mais à l’enquête préliminaire, elle avait servi une version légèrement différente. Il n’y avait pas trace de cet inconnu supposé. D’après L’Observateur, reconnaissant avoir abusé sa belle-mère face aux enquêteurs, I. Ba avait confessé qu’elle lui faisait croire qu’elle détenait des pouvoirs mystiques pouvant la protéger contre les mauvais esprits qui la hanteraient. Pour les «offrandes», elles réclamaient de fortes sommes d’argent que la mère de son époux libérait sans se poser de question.



Le juge a relaxé A. Diallo et condamné son épouse, I. Ba, à six mois de prison avec sursis.