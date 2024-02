Pr. Daouda Ndiaye sur le retrait de la licence de Walf TV : "La barque est déjà pleine, Monsieur le Ministre, n'en rajoutez pas !"

Le professeur Daouda Ndiaye condamne fermement le retrait définitif de la licence de télévision du groupe Walfadjri, suite à une ordonnance signée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique.





"Nous considérons cette sanction comme trop lourde pour cette entreprise de presse qui a formé plusieurs générations de journalistes et pas des moindres. Le professeur Daouda Ndiaye, candidat à la Présidentielle du 25 février 2024, a été l'un des derniers invités du plateau en direct de Walf TV. Cela fait suite au refus musclé des forces de défense et de sécurité (FDS) qui l'ont contraint à ne pas pouvoir exercer son droit à une "manifestation organisée par les candidats à la Présidentielle (reportée) de février au rond-point Saint-Lazare dimanche dernier", indique un communiqué du Pr. Daouda Ndiaye.





Ainsi, il dénonce vigoureusement cette mesure arbitraire et demande aux autorités compétentes "de rétablir le groupe Walfadjri dans son droit à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information, à l'instar de quelques-uns de ses pairs qui ont également diffusé en direct la manifestation des candidats à la Présidentielle sans être inquiétés".





"Nous invitons le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique à faire preuve de bon sens et à mettre fin à ce qui pourrait être assimilé à de l'acharnement envers le groupe Walfadjri, en rendant le signal et la licence à cette entreprise. Cela évitera que les centaines d'honnêtes citoyens qui y gagnent leur vie ne viennent grossir les rangs des jeunes chômeurs sénégalais. La "barque" est déjà pleine, monsieur le ministre, n'en rajoutez pas !", affirme le Pr. Ndiaye.