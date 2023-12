Première édition du forum national de la jeunesse et du développement durable: Koly Sall et ses camarades de la Renaissance Patriotique ont réussi le pari de l’organisation

Dakar a abrité ce samedi 09 décembre 2023 la première édition du forum national pour la jeunesse et le développement durable. M. Koly Sall, président du mouvement Renaissance patriotique estime qu'il mise sur l'accompagnement des jeunes pour leur redonner confiance et croire en eux. « C’est la première édition du forum national de la jeunesse et du développement durable organisé par le mouvement Renaissance patriotique dont j'ai l'honneur de diriger. Nous remercions l'ensemble des membres de ce mouvement ici présent. Comme vous le voyez, c'est une première édition et elle a réussi. L'objectif, c'est de contribuer, de faire cet événement un grand événement, un rendez-vous de partage, de découverte mais également d'échange », a soulignéM. Koly Sall en marge du forum.



Et M. Sall de poursuivre : « Ce matin, il y a des jeunes qui ont été accompagnés par des formateurs dans le cadre de leur développement personnel. Certains ont été accompagnés sur comment élaborer des CV, les autres commentaires faire des entretiens, le marketing digital. L'après-midi, nous avons des panelistes enfin de parler des sujets cruciaux notamment l’agriculture, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'immigration clandestine. Notre objectif aux termes de cette journée, c'est de faire une note de synthèse avec des actions que nous comptons élaborer. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, à l'État, au privé de venir nous accompagner cette mission d'intérêt national ».



Koly et ses camarades comptent contribuer de manière considérable à la croissance économique du pays en misant sur la jeunesse. Selon le Président de la Renaissance « L’image de la jeunesse ne doit pas être associer à la destruction des biens publics ou privés. Les jeunes doivent jouer un grand rôle dans le cadre de l’émergence et la souveraineté économique de notre pays. Le Président du Mouvement Renaissance Patriotique lance un appel aux autorités du Pays notamment au Président et au PM de confier davantage des responsabilités aux jeunes » « Nous comptons contribuer modestement à l'édification. Par ailleurs dans le passé, nous avons déjà réalisé quelques événements dans l'éducation, dans la santé, dans le social, il y a eu quelques réalisations phares. Nous avons réussi à incérer 13 étudiants dans le privé, qui ont fait trois années d’étude et ils ne payeront rien », souligne M. Sall. Selon M. Sall, ils ont primé les meilleurs élèves, nous avons fait des dons de kits scolaires entre autres. Donc, nous sommes un peu présents dans tous les domaines.



Concernant l’immigration clandestine, M. Sall précise que : « Aujourd'hui l'immigration clandestine a atteint son paroxysme malgré les efforts tant publics et privés, nous sommes confrontés à cette problématique. Chacun de nous, a un devoir de contribuer y compris l'État et Privé et nous les citoyens lambda. Nous, c'est sans ce cadre que nous organisons cette journée de sensibilisation, d'accompagnement parce que dès fois les jeunes ont tendance à croire que c'est les politiciens X ou Y qui donnent de l'emploi ou c'est l'État le premier employeur, c'est non, l'État est là pour faciliter les conditions, ainsi que les privés ».



Il renchérit : « Notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes à croire en eux, leur redonner de la confiance, leur dire que tout est possible. Il faut croire en vous, il y a eu des gens qui ont réussi, ils ont lancé pour leur propre compte des entreprises. Il y a certains on les accompagner à bien mener leur projet professionnel, les projets d'études, ensuite qu'ils soient employables sur le marché, est l'objectif, c'est vraiment de contribuer ».



A noter que cet événement a été une grande réussite avec une participation de plusieurs personnalités notamment Youga Sow Président Sococim, Omar Dioum DG FBNBANK Senegal, Le DG de l’agence Française de Développement Ancien Ministre Amadou Tidiane Wone, plusieurs personnalités publiques et privées entre autres . Renaissance Patriotique donne rendez-vous pour d’autres événements.