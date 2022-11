Près de 50 millions de personnes dans une situation assimilables à l’esclavage (scientifiques)

Même si elle a été abolie depuis des siècles, l’esclavage continue d’exister dans nos sociétés et touche une grande partie de la population dans le monde. Aujourd’hui près de 50 millions de personnes sont encore dans les liens de la servitude selon des recherches d’éminents scientifiques d’Afrique, des Amériques et d’Europe.

Ce derniers interviennent dans un colloque, organisé par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) sur le thème: « La recherche sur les esclavages dans le monde : un état des lieux », qui se tient au campus de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar du 7 au 9 novembre 2022.

Les dernières avancées de la recherche dans plusieurs parties du monde, sur l’histoire de l’esclavage, mais aussi sur la patrimonialisation, les héritages culturels et les enjeux contemporains de la mémoire seront aussi abordés. Et il ressort de ces recherches que l’esclavage est un phénomène qui est toujours là.

‘’On vient de l’apprendre dans les discours, lors de cette rencontre que 40 à 50 millions de personnes sont encore dans des liens assimilables à l’esclavage ou réellement en situation d’esclave’’, regrette le professeur Ibrahima Thioub qui fait partie des intervenants.

Selon l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a encore du chemin à faire pour lutter contre ce fléau. ‘’Quand on pense à l’énergie qui a été dépensée par les combattants pour déraciner ce rapport déshumanisé entre les humains on peut dire que : il y a encore du chemin à faire. Et la part disproportionnée des femmes et des enfants dans ce lot, c’est déjà un grand défi pour l’humanité’’, pense-t-il.