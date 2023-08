Présidence de l'UMS : Reconduit par ses pairs, le vœu d’Ousmane Chimère Diouf pour Sénégal

Le juge Ousmane Chimère Diouf rempile pour un second mandat à la tête de la présidence de l'Union des magistrats sénégalaus (UMS). Il a été reconduit avec 215 voix face à Serigne Modou Diakhaté qui a obtenu 51 voix.









La gestion des carrières des magistrats, leur retraite, entre autres sera au cœur des préoccupations du nouveau bureau de l’UMS, comme l'avait souligné son président lors de l'ouverture de l'assemblée ordinaire.









"La question de la retraite est également au cœur de nos préoccupations. A cette même période de l’année dernière, le débat était posé sous deux angles, celui de l’harmonisation de l’âge et du relèvement de la pension. S’agissant du premier point, on avait insisté sur le fait qu’actuellement dans la magistrature, les plus jeunes partaient à la retraite laissant sur place les plus âgés du fait de fonctions occupées par les uns et les autres créant ainsi un déséquilibre dans le traitement de personnes relevant de la même corporation", avait assuré Ousmane Chimère Diouf, samedi dernier.









Ainsi, il a réitéré cette position au vu des nombreux départs à la retraite prévus d’ici deux ans et du déficit en personnel constaté depuis des années au sein de la magistrature, mais également à cause de l’augmentation de leur volume de travail.





Durant les deux prochaines années, Ousmane Chimère Diouf et son équipe vont mener à bien leur mission. Leur dernier mot a été de prier pour "un Sénégal qui a besoin de tous ses fils pour grandir afin que la raison l’emporte sur la passion dans l’optique d'un retour de la paix sociale qui constitue le charme du pays''.