Présidentielle 2024 : Le message de Baaba Maal

Ce 24 Mars 2024, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République.



À quelques heures du scrutin, la star de la musique sénégalaise Elhadji Beydi Baaba Maal appelle à voter pour un candidat qui prendra en compte le vécu quotidien des populations sans oublier la jeunesse. Le chanteur souhaite par ailleurs une élection présidentielle placée sous le sceau par la paix et la stabilité.



"Ramadan Moubarak à tous. Je prie pour que les élections présidentielles se passent dans la paix ,la grandeur et le dépassement. Que le Seigneur nous donne un président ou une présidente qui pourra répondre aux attentes de la jeunesse, des femmes, des hommes de notre cher Sénégal, pour que l’on arrive à consolider les acquis qui nous valent tant de respect de par le monde. Peace, love and respect", a-t-il déclaré à Seneweb.