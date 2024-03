Présidentielle : 3 blessés, dont un grave, à Ribot Escale (Koungheul) après les confrontations entre militants de Diomaye Président et ceux de l’Apr

La campagne électorale est une période où les actes de violence ont tendance à croître.



Dans la région de Kaffrine, la venue du leader politique Ousmane Sonko, qui s’est rendu successivement dans le Bambouck et le Ndoucoumane, situés dans la région de Kaffrine dans le cadre de la campagne électorale, a provoqué moult heurts.



A Ribot Escale, dans le village de Darou Khoudoss, une bagarre a éclaté entre des militants du camp de Benno Bokk Yaakar et ceux de la coalition Diomaye Président 2024, dans la nuit du mardi au mercredi 21 novembre.



C’est ainsi que trois personnes dont deux deux adolescents ont été molestés. Un autre individu considéré comme un militant de la coalition Diomaye 2024 a été poignardé et est gravement blessé, a-t-on appris après nos recoupements.



Il ressort que depuis quelques jours, la situation est très tendue à Kaffrine entre les deux camps qui se disputent le fauteuil présidentiel.