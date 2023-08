Prévention de l’occupation des voies d’eau : Ce que propose, le DG de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo

L’occupation des zones basses est l’une des causes des inondations à Dakar et dans les autres villes de l’intérieur. Cette problématique a été passée au crible par les experts, les élus locaux, l’administration territoriale, les différents Directeurs Généraux des services impliqués, dans la gestion des inondations.





C’était, lors de l’atelier de présentation et de remise du rapport du Comité régional chargé du recensement des cas d’occupation des voies naturelles de drainage d’eaux pluviales et des zones de basses à Dakar.





Lors des échanges, le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo a remis au goût du jour la nécessité de l’implication de l’institution qu’il dirige dans la délivrance des permis de lotissement. « Si l’ONAS est impliqué en amont dans la délivrance des permis de lotir, s’il donne son avis en amont, cela pourrait amoindrir l’occupation des bas-fonds », a préconisé Mamadou Mamour Diallo.





Il s’exprimait, le 17 août 2023, lors de l’atelier de présentation d’une étude portant sur l’occupation des zones humides et des voies naturelles d’écoulement d’eau. Auparavant, le Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Madické Cissé a démontré avec des chiffres à l’appui l’ampleur de l’occupation des voies et des points d’eau par zone dans la région de Dakar.