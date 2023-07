Prévention des inondations à Philippe Maguilène Senghor : une urgence de l’ONAS

Les couloirs du Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor bruissent de monde. Les malades et les personnes qui les accompagnent ont pris place sur les bancs alignés de part et d’autre des allées. Chaque jour, ce sont des centaines de patients qui sont consultés. Derrière, cette fréquentation, se cache un stress : assurer la continuité des services durant l’hivernage. Situé sur une voie d’eau, le Centre de santé Philippe Maguilène fait l’objet d’un diagnostic profond par les ingénieurs. Le Directeur de l’établissement, à l’aide des vidéos et d’un document, nous plonge dans des périodes d’inondations. Il reconnaît tout de même, les acquis et les efforts de l’Etat. « Depuis deux ans, nous n’avions pas connu d' inondations comme auparavant », note le Directeur de l’hôpital.





Après cette présentation, le Directeur Général donne la parole aux ingénieurs. C’est à eux de proposer des solutions techniques. Après des échanges sur les options, ils ont convenu de prendre quelques jours pour mieux diagnostiquer le cas de Philippe Maguilène Senghor. C’est une urgence. « Le Président de la République a pris à bras-le-corps la problématique du Centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Des moyens importants ont été mobilisés. L’entreprise est là », a rassuré le Directeur Général de l’ONAS.