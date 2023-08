Prévention des inondations dans des zones périurbaines de Dakar : une étude pour cerner les risques globaux

Le Sénégal consolide ses acquis en matière de lutte contre les inondations. Avec le concours de la Banque Mondiale, la deuxième phase du Projet de gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au Changement climatique (PROGEP II) est en cours de mise en œuvre. Les objectifs sont clairs : réduire les inondations dans les zones périurbaines de Dakar. Le projet a un versant planification et capitalisation des pratiques de gestion de villes durables. Il s'agit de quantifier l’ampleur des inondations dans les zones périurbaines de Dakar et de présenter des solutions aux risques d'inondations dans les zones ciblées. C'est dans ce sens qu’un atelier a été organisé le vendredi 18 août 2023 avec l'ensemble des parties prenantes du secteur, les services déconcentrés et les communes. Cet atelier vise à prendre en compte les données existantes d’une part et d’autre part à proposer des solutions durables. L'étude financée par la Banque Mondiale durera huit mois. Elle a démarré depuis presque deux mois.





Le cabinet est à Dakar pour collecter l'ensemble des données parce qu'il faut connaître les risques et avoir toutes les données à disposition pour lutter efficacement contre les inondations. « La première phase s'est terminée en 2020 et a connu beaucoup de résultats positifs dans les zones comme Dalifort, Wakhinane Nimzatt. Avec la seconde phase, il y a Keur Massar qui a connu des progrès. Il est important que l'Etat intervienne en amont et anticipe sur la question. La Banque Mondiale est le principal partenaire financier de l'Etat du Sénégal pour la première phase avec une enveloppe de 155 millions de dollars qui a été augmentée par un financement additionnel. La Banque a mis une contribution à travers. Un fonds pour une assistance technique » a expliqué Mamadou Tall coordinateur du projet