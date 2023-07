Prévention des reflux d’eaux usées aux Parcelles Assainies, à la Cité Soprim et Impôts et Domaines : les raisons d’une déviation provisoire d’une conduite

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) a repris langue avec les riverains du lac Soprim des Parcelles Assainies. Le samedi 8 juillet, les agents de la Direction de l’Exploitation et de la Direction du Marketing, de la Communication et de l’Innovation ont échangé sur la déviation de la conduite et le déversement des eaux dans le lac. Cette solution transitoire a permis de réduire voire d’enrayer la fréquence des reflux des eaux du côté du marché.





« Nous avions constaté qu’il y avait beaucoup de casses, du côté du marché, sur la conduite des Parcelles Assainies, posée en 2008 et qui était en fibro-ciment. Depuis trois ans, il y a beaucoup de débordements du côté du marché », a expliqué Ibrahima Mendes, Chef de service de l’Assainissement industriel à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).





Pour réduire la fréquence des casses et par ricochet des débordements d’eaux usées, l’Onas a procédé au renouvellement de l’ancienne conduite. Au lieu de faire passer la nouvelle conduite dans la zone du marché, elle a été déviée dans le quartier, c’est pour faciliter le raccordement des ménages dans l’avenir.