Pris par le démon du jeu, un guichetier de la LONASE fait perdre 9 millions F CFA à la boîte

L'agence de la loterie nationale sénégalaise (Lonase) de Matam est secouée par un scandale ! Un agent a parié jusqu'à faire perdre 9 millions F CFA à son service selon des sources de Seneweb. Licencié puis traîné en justice, S.S a été déféré ce lundi par le commissariat central local. Détails !





Un fait inhabituel a suscité moult commentaires à Matam. Un employé de l'agence de la Lonase a outrepassé sa fonction de guichetier pour devenir un bon parieur.





S.S s'est adonné à un jeu virtuel jusqu'à perdre 700 000 f cfa. Mais l'agent de la Lonase n'avait pas par devers lui cette somme.





Sachant que le gap sera découvert par son superviseur parce qu'il n'avait pas versé l'argent perdu dans la caisse, le mis en cause a décidé de continuer de parier pour rembourser les 700 000 F CFA. Pris par le démon du jeu, le guichetier poursuivait sans verser de l'argent dans les caisses.





Mais au fur et à mesure que S.S jouait, la dette augmentait selon des sources de Seneweb. L'agent a fait finalement perdre 9 millions de F CFA à la Lonase.





L’affaire s'est ébruitée lorsque le gap a été découvert. Le responsable de la Lonase de Matam s'en est ouvert à sa Direction Générale à Dakar.





L'agent incriminé a été licencié par sa direction suite à sa faute lourde. Après la plainte déposée par le chef d'agence, S.S a été interpellé par les éléments du commissariat central de Matam, pour abus de confiance.









Interrogé par les hommes du commissaire Abdou Faye, le mis en cause a reconnu les faits. S.S a, néanmoins, tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il a été piégé par un parieur.





"Un client m'avait fait croire qu'il détenait un ticket gagnant avant de me proposer de jouer à crédit. J'ai parié jusqu'à perdre 700 000 F CFA. Je me suis finalement rendu compte qu'il me trompait", a déclaré le mis en cause.





Entendu à titre de témoin, le parieur cité par le mis en cause, a nié catégoriquement les faits. Le représentant de la Lonase a précisé que le guichetier S.S n'a pas le droit de jouer pour le compte d'un parieur.