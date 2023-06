Prise en charge des déficients visuels à Sédhiou : L’inspection d’académie renforce les capacités de ses formateurs

Ils sont une trentaine d’élèves souffrant de divers handicap répertoriés dans l’académie de Sédhiou dont des déficients visuels. Faute d’établissement public spécialisé pour leur prise en charge, le ministère de l’Eucation nationale, à travers le projet ‘’FAIRE L’ECOLE’’ a entamé une série de formation sur la méthode "BRAILLE" dans huit académies du pays dont Sédhiou.





L’objectif, à en croire Lamine Sylla, point focal du projet à l’inspection d’académie, est d’initier les formateurs qui interviennent à la formation initiale des élèves-maîtres et qui assurent la formation continue des enseignants craie en main à la méthode "BRAILLE" pour leur permettre d’encadrer cette cible particulière.





Six écoles élémentaires sont ciblées dans l’académie soit trois par IEF et trois collèges soit un par IEF pour cette phase d’expérimentation en attendant la mise à l’échelle nationale et dans tous les établissements.