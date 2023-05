Prison de Mbour : le film de la rocambolesque évasion d’un détenu

Selon L’Observateur de ce vendredi 5 mai, le chef de la police judiciaire de Mbour s’était rendu à la prison de la localité pour sensibiliser les détenus qui ont entamé une grève de la faim. A l’occasion, tous les pensionnaires de la prison sont regroupés dans la cour.



C’est le moment qu’un détenu a choisi pour s’évader. Cela devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour et en présence de tous les responsables de la Mac.



Placé à côté de l’infirmerie, il a profité de l’inattention des gardes pour sauter le mur. Avant de prendre ses jambes à son cou.



Il parviendra à s’échapper profitant de la confusion créée par son évasion de la prison située à côté du marché central. Commerçants et usagers courraient dans tous les sens pour échapper à d’éventuels tirs d’armes à feu. Une aubaine pour le fugitif qui se noie dans la foule.



Il fait cap vers la plage de Mballing. Malheureusement pour lui, les gardes pénitentiaires avaient déjà sollicité les services du département de la Pêche, qui met une pirogue à leur disposition. Le prisonnier sera alpagué avec le capitaine d’une pirogue.



Ils sont placés en garde à vue pour évasion, complicité et recel de malfaiteurs.