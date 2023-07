Prison de Mbour : sanglante bagarre entre gardes du corps de Sonko et d’autres détenus

Samedi matin, lendemain de la mort de Ousmane Dia au cours de son évacuation à l’infirmerie de la prison de Mbour, un grave incident a une nouvelle fois secoué la maison d’arrêt. Une bataille rangée a opposé les gardes du corps de Ousmane Sonko, incarcérés depuis fin mai, et d’autres détenus.



D’un côté les gros bras du leader de Pastef Abdoulaye Ndiaye, Gora Diop et El Hadji Fall. De l’autre, le camp de P. Dj. Diop, A. Kandé, A. M. Ndao et N. Niang. Les protagonistes se sont échangés jusqu’au sang de violents coups de poings. Et au cours de la bagarre, Abdoulaye Ndiaye a été ébouillanté. Il a été évacué à l’infirmerie.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, tout est parti d’une dispute au sujet d’une cuillère. Alors que les détenus étaient rassemblés dans la cour pour le petit-déjeuner, Abdoulaye Ndiaye retourne dans sa cellule (chambre 6) pour récupérer sa cuillère. Il ne la trouve pas.



En rejoignant ses codétenus, il remarque que P. Dj. Diop déteint une cuillère. Il considère que c’est la sienne et la réclame. Ce dernier refuse de la lui céder, affirmant qu’il en est le propriétaire depuis qu’il est incarcéré dans la Maison d'arrêt. Le garde du corps de Sonko se rue alors vers lui pour essayer de récupérer la cuillère. Le ton monte, les esprits s’échauffent et les deux hommes en viennent aux mains.



Les autres gardes de Sonko décident de prêter main forte à leur collègue. Trois autres détenus en font de même pour P. Dj. Diop. La bataille rangée éclate entre les membres des deux camps qui, selon L’Observateur, se regardent en chiens de faïence dans la prison.



Pour faire revenir l’ordre, informe le journal du Groupe futurs médias, le chef de cour envoie les éléments de la sécurité de Sonko à la chambre 16. Ensuite, l’administration pénitentiaire a décidé de renforcer la sécurité dans la Maison d'arrêt avec le déploiement de gardes supplémentaires en renfort.