Prison de Sébikotane : Mamadou Lamine Diallo donne les nouvelles de Birame Souleye Diop

Le député Mamadou Lamine Diallo a rendu visite à son collègue Birame Souleye Diop du Pastef, qui est détenu à la prison de Sébikotane, après un mandat de dépôt décerné.





Selon le leader du mouvement Tekki, le maire de Thiès-Nord et président du groupe parlementaire Yewwi "est en forme et poursuit le combat contre l’injustice et l’arbitraire".