Prison de Tivaouane : le film de l'évasion de 2 détenus

Selon L'Observateur de ce lundi 13 novembre, deux cas d'évasion se sont déroulés à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tivaouane.



Un des évadés se nomme Nd. Faye. Il s'agit d'un ex détenu de la prison de Mbour qui s'est fait transféré à Tivaouane, explique le journal. Celui-ci précise qu'il s'est fait la malle en compagnie du détenu qui gérait la boutique de la Mac.



Selon le mode opératoire, les prisonniers ont profité des moments de corvées, vers 18 heures, pour escalader le mur à l'aide d'une chaise placée hors du champ des caméras de surveillance.



Leur absence sera constatée bien après par les gardes pénitentiaires. Qui se lancent à leurs trousses. Le boutiquier sera appréhendé le même jour sur la route de Mbour, renseigne L'Obs. Lequel confie que Nd. Faye demeure introuvable.



Selon le journal, la petite amie du détenu avait alerté les gardes pénitentiaires sur sa tentative d'évasion.