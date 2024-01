Prison de Ziguinchor : un garde accusé de torture, le récit glaçant de témoins

Le témoignage fait froid dans le dos. Un surveillant de la prison de Ziguinchor nommé Mb. M. Diouf est accusé d’avoir torturé un détenu du nom de E. Mané. Une enquête a été ouverte par la police à la suite de la plainte de la victime présumée, qui a saisi le procureur de la République.



À la suite d’une altercation entre les deux hommes, Mb. M. Diouf demande à E. Mané de sortir de sa cellule et de le suivre au poste de garde. Sur place, révèle Libération, qui a recueilli les témoignages de sources anonymes, le garde aurait fait vivre l’enfer au détenu. «Le surveillant de prison a demandé au prisonnier de se mettre à genou, renseignent les informateurs du journal. Position que E. Mané a gardée de 19 heures à 21 heures. Fatigué, déclare qu’il ne peut plus tenir. Le surveillant a alors introduit une barre de fer entre les jambes du détenu pour l’empêcher de bouger. Il finira par lui verser de l’eau froide avant de le rouer de coup à l’aide d’un tuyau.»



Libération rapporte que «grâce à l’intervention des autorités pénitentiaires, E. Mané sera ‘libéré’ et soigné avant d’être reconduit en cellule». Le 1er janvier, il dépose sa plainte. Le plaignant et le mis en cause ont été entendus par les enquêteurs. Face aux policiers, soufflent les sources du journal, le garde pénitentiaire a «confirmé les faits d’actes de torture».



L’enquête se poursuit.